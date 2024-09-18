В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений

В Тверской области России после того, как беспилотник попал в боеприпасы, зафиксировали 18 землетрясений. Об этом пишет VolcanoDiscovery, сообщает Укринформ.

Серия землетрясений началась уже около 4 часов по местному времени в ночь на среду, 18 сентября.

Отмечается, что мощность самих землетрясений, обнаруженных в течение 2,5 часов, колебалась магнитудой от «2» до «3,2» по шкале Рихтера.

Между тем орбитальная система мониторинга пожаров NASA FIRMS фиксирует масштабное возгорание в районе боеприпасов, в который попал беспилотник.