Пашинян заявив про загрозу безпеці та суверенітету Вірменії з боку ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку створює загрози безпеці, самому існуванню та суверенітету Вірменії, повідомляє Ділова столиця.

Про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив під час Всевірменського форуму.

"Ми заморозили наше членство в ОДКБ не тільки тому, що ОДКБ не виконує своїх зобов'язань щодо забезпечення безпеки Вірменії, а й тому, що ОДКБ створює загрози безпеці Вірменії, її подальшому існуванню, суверенітету і державності" , — зазначив політик.

За словами Пашиняна, Вірменія близька до "точки неповернення" у відносинах з ОДКБ.

Як повiдомлялось, 1 вересня Вірменія заморозила свою участь у Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).