Пашинян заявил об угрозе безопасности и суверенитету Армении со стороны ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, самому существованию и суверенитету Армении, сообщает Деловая столица.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время Всеармянского форума.

"Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности" , — отметил политик.

По словами Пашиняна, Армения близка к "точке невозврата" в отношениях с ОДКБ.

Как сообщалось, 1 сентября Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).