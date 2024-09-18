Пашинян заявил об угрозе безопасности и суверенитету Армении со стороны ОДКБ
Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, самому существованию и суверенитету Армении, сообщает Деловая столица.
Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил во время Всеармянского форума.
"Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности", — отметил политик.
По словами Пашиняна, Армения близка к "точке невозврата" в отношениях с ОДКБ.
Как сообщалось, 1 сентября Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).