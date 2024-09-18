"Укренерго" знову фіксує зростання споживання електрики

НЕК "Укренерго" фіксує збільшення споживання електроенергії в Україні й закликає ощадливо користуватися електрикою у вечірні години, повідомляє Укрінформ.

"Споживання зростає. Сьогодні, 18 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 2,6% вищим, ніж в цей же час у вівторок, 17 вересня" , - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Тому українців просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

Повідомляється також, що росіяни знову атакували енергооб’єкт на Сумщині. Виникла пожежа, але знеструмлень не було. Споживачі Сум та Сумського району, які залишались без електропостачання після обстрілів попередньої доби, нині вже заживлені.

Імпорт електроенергії 18 вересня запланований протягом доби з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 17 732 МВт-год. Експорт не здійснюється.