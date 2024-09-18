"Укрэнерго" снова фиксирует рост потребления электричества

НЭК "Укрэнерго" фиксирует увеличение потребления электроэнергии в Украине и призывает экономно пользоваться электричеством в вечерние часы, сообщает Укринформ.

"Потребление растет. Сегодня, 18 сентября, его уровень по состоянию на 9:30 был на 2,6% выше, чем в это же время во вторник, 17 сентября" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напоминают, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Поэтому украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

Сообщается также, что россияне снова атаковали энергообъект в Сумской области. Возник пожар, но обесточений не было. Потребители Сум и Сумского района, которые оставались без электроснабжения после обстрелов предыдущих суток, уже заживлены.

Импорт электроэнергии 18 сентября запланирован в течение суток из Румынии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 17732 МВт-час. Экспорт не производится.