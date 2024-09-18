Нардепи заблокували трибуну через провал голосування про перейменування населених пунктів

Верховна Рада не змогла ухвалити постанову про перейменування 333 населених пунктів у межах процесу деколонізації, через що народні депутати вирішили блокувати трибуну, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили народні обранці Ірина Геращенко, Олексій Гончаренко та Роман Лозинський.

Постанову підтримали лише 208 депутатів. Через це парламентарі вирішили блокувати трибуну Верховної Ради з вимогою зібрати погоджувальну раду і повторно винести на розгляд постанову щодо декомунізації та деколонізації. А до того часу, як вирішили депутати, парламент не працюватиме.

"Не можуть більше в Україні бути населені пункти, які несуть назви всіх цих радянських катів, які нищили Україну" , — наголосила Геращенко.

За її словами, біля трибуни зібралися представники усіх парламентських фракцій, окрім колишніх представників нині забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя".