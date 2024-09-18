Нардепы заблокировали трибуну из-за провала голосования о переименовании населенных пунктов

Верховная Рада не смогла принять постановление о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации, после чего народные депутаты решили блокировать трибуну, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили народные избранники Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко и Роман Лозинский.

Постановление поддержали всего 208 депутатов. Поэтому парламентарии решили блокировать трибуну Верховной Рады с требованием собрать согласительный совет и повторно вынести на рассмотрение постановление о декоммунизации и деколонизации. А до того, как решили депутаты, парламент не будет работать.

"Не могут больше в Украине быть населенные пункты, несущие названия всех этих советских палачей, которые уничтожали Украину" , — подчеркнула Геращенко.

По ее словам, у трибуны собрались представители всех парламентских фракций, кроме бывших представителей ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь".