Естонія допускає у плані оборони превентивні удари по РФ

Естонська армія може вдарити по території Росії, якщо та вирішить напасти на державу НАТО.﻿ Про це в інтервʼю ERR заявив начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії генерал-майор Вахур Карус, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що до повномасштабної війни в Україні Естонія розраховувала протриматись 10 днів у разі нападу Росії, допоки не прибуде допомога з НАТО.

Однак, за його слова, тепер в країні відбулись "фундаментальні зміни" щодо військової доктрини і діє інший план оборони. Він підтвердив, що план полягає у тому, аби бути в змозі розтрощити росіян, якщо вони атакуватимуть Естонію, на їхній власній території.

"Ми більше не можемо чекати, коли нас вдарять по голові кувалдою, але ми повинні бути тими, хто може зробити певні речі першими" , – заявив Карус.

Також генерал-майор додав, що у разі війни з Росією Естонія розраховуватиме на союзників. Підрозділи НАТО враховані у військових планах країни, а естонська армія є частиною військової сили Альянсу.

За словами Каруса, за кожним союзником закріплена зброя, яку він має привезти у разі нападу, а також бойове завдання.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.