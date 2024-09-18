Эстония допускает в плане обороны превентивные удары по РФ

Эстонская армия может ударить по территории России, если та решит напасть на государство НАТО. Об этом в интервью ERR заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что до полномасштабной войны в Украине Эстония рассчитывала продержаться 10 дней в случае нападения России, пока не прибудет помощь из НАТО.

Однако, по его слова, теперь в стране произошли "фундаментальные изменения" относительно военной доктрины и действует другой план обороны. Он подтвердил, что план заключается в том, чтобы быть в состоянии сокрушить россиян, если они будут атаковать Эстонию, на их собственной территории.

"Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", – заявил Карус.

Также генерал-майор добавил, что в случае войны с Россией Эстония будет рассчитывать на союзников. Подразделения НАТО учтены в военных планах страны, а эстонская армия является частью военной силы Альянса.

По словам Каруса, за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.