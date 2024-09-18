Суд ЄС скасував штраф проти Google на майже 1,5 млрд євро

Суд загальної юрисдикції ЄС постановив скасувати штраф у розмірі 1,49 млрд євро, який Єврокомісія наклала на американського техгіганта Google у 2019 році за зловживання своїм становищем на ринку щодо продукту AdSense для пошуку, повідомляє Укрінформ.

Ця справа походить ще від 2019 року, коли Європейська комісія заявила, що компанія Google зловживала своїм домінуючим становищем на ринку щодо продукту під назвою AdSense для пошуку.

Цей продукт дозволяв власникам вебсайтів показувати рекламу в результатах пошуку на власних сторінках.

Google діє як посередник, що дозволяє рекламодавцям розміщувати оголошення через пошук на вебсайтах третіх сторін.

Проте Єврокомісія стверджувала, що Google зловживав своїм домінуванням на ринку, наклавши низку обмежувальних положень у контракти з вебсайтами третіх сторін, що зрештою завадило конкурентам розміщувати свої оголошення в пошуку на цих вебсайтах.

Тоді Єврокомісія оштрафувала техгіганта на 1,49 мільярда євро, а Google у відповідь оскаржила це рішення.

У середу, 18 вересня, Суд загальної юрисдикції ЄС ухвалив рішення, яким «підтримує більшість висновків Єврокомісії», однак «скасовує рішення, яким Єврокомісія наклала штраф».

У суді додали, що Єврокомісія «не взяла до уваги всі відповідні обставини під час оцінки тривалості положень контракту», які вона вважала зловживаннями.

Нині Європейська комісія, якщо вирішить, може оскаржити сьогоднішнє судове рішення до найвищої інстанції – Європейського суду.