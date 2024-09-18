Суд ЕС отменил штраф против Google на почти 1,5 млрд евро

Суд общей юрисдикции ЕС постановил отменить штраф в размере 1,49 млрд евро, который Еврокомиссия наложила на американского техгиганта Google в 2019 году за злоупотребление своим положением на рынке в отношении продукта AdSense для поиска, сообщает Укринформ.

Это дело происходит еще с 2019 года, когда Европейская комиссия заявила, что компания Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке по продукту под названием AdSense для поиска.

Этот продукт позволял владельцам сайтов показывать рекламу в результатах поиска на своих страницах.

Google действует как посредник, позволяющий рекламодателям размещать объявления через поиск на вебсайтах третьих сторон.

Тем не менее, Еврокомиссия утверждала, что Google злоупотреблял своим доминированием на рынке, наложив ряд ограничительных положений в контракты с вебсайтами третьих сторон, что в конечном итоге помешало конкурентам размещать свои объявления в поиске на этих вебсайтах.

Тогда Еврокомиссия оштрафовала техгиганта на 1,49 миллиарда евро, а Google в ответ обжаловала это решение.

В среду, 18 сентября, Суд общей юрисдикции ЕС принял решение, которым "поддерживает большинство выводов Еврокомиссии", однако "отменяет решение, которым Еврокомиссия наложила штраф".

В суде добавили, что Еврокомиссия «не приняла во внимание все соответствующие обстоятельства при оценке продолжительности положений контракта», которые она считала злоупотреблениями.

В настоящее время Европейская комиссия, если решит, может оспорить сегодняшнее судебное решение в высшую инстанцию – Европейский суд.