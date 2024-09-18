Bloomberg: Посуха загрожує сівбі зернових в Україні

Посуха у чорноморському регіоні, зокрема в Україні, сповільнила сівбу озимих культур, які становлять значну частину виробництва зернових, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Виробництво пшениці в Україні приблизно на третину нижче за довоєнний рівень після того, як вона втратила землі через російське вторгнення.

Водночас температура вище за норму в Україн у другий тиждень вересня ще більше погіршила умови для посіву озимих культур, пише агентство. Площа засіяних полів в Україні становить близько половини того, що було на цей час торік.

Генеральний директор української агрокомпанії HarvEast Дмитро Кушнір розповів, що земля виявилася надто сухою для посіву озимих культур.

"Ми можемо бути впевнені у зменшенні площ посівів ріпаку в Україні, оскільки час для його посіву скоро сплине" , — сказав він.

"Що стосується пшениці та ячменю, у нас ще є час".

Погодні проблеми доповнюють інші труднощі для фермерів. Регіони, що зараз окуповані Росією, раніше були важливими сільськогосподарськими виробниками, тоді як фермери в інших частинах України працюють, попри забруднення земель мінами та нерозірваними боєприпасами й нестачу робочої сили через мобілізацію.

У Росії також спостерігається нестача робітників у промисловості та сільському господарстві через війну.