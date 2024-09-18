Bloomberg: Засуха угрожает посеву зерновых в Украине

Засуха в черноморском регионе, в частности в Украине, замедлила посев озимых культур, которые составляют значительную часть производства зерновых, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Производство пшеницы в Украине примерно на треть ниже довоенного уровня после того, как она потеряла земли из-за российского вторжения.

В то же время температура выше нормы в Украине во вторую неделю сентября еще больше ухудшила условия для посева озимых культур, пишет агентство. Площадь засеянных полей в Украине составляет около половины того, что было на это время в прошлом году.

Генеральный директор украинской агрокомпании HarvEast Дмитрий Кушнир рассказал, что земля оказалась слишком сухой для посева озимых культур.

"Мы можем быть уверены в уменьшении площадей посевов рапса в Украине, поскольку время для его посева скоро истечет" , - сказал он.

"Что касается пшеницы и ячменя, у нас еще есть время".

Погодные проблемы дополняют другие трудности для фермеров. Регионы, которые сейчас оккупированы Россией, ранее были важными сельскохозяйственными производителями, тогда как фермеры в других частях Украины работают, несмотря на загрязнение земель минами и неразорвавшимися боеприпасами и недостаток рабочей силы из-за мобилизации.

В России также наблюдается нехватка рабочих в промышленности и сельском хозяйстве из-за войны.