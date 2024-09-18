Зеленський сформував склад української делегації на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі у роботі 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка 10 вересня відкрилася у Сполучених Штатах Америки у місті Нью-Йорк. Відповідне розпорядження №99/2024-рп від 17 вересня оприлюднене на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Згідно з документом, главою делегації призначений міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, заступником глави делегації - постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Також до складу делегації увійшли заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, генеральний прокурор Андрій Костін, заступник Керівника Офісу президента України Ірина Мудра, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністр юстиції України Ольга Стефанішина, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, директор департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський.

Нагадаємо, 10 вересня розпочала роботу 79 сесія Генеральної Асамблеї ООН під головуванням колишнього прем'єр-міністра Камеруну Філемона Яна.

У рамках ГА ООН наприкінці місяця відбудуться Саміт майбутнього та дебати високого рівня за участю глав держав та урядів.

Результатом саміту стане узгоджений Пакт про майбутнє, спрямований на зміцнення глобального співробітництва та адаптацію до поточних викликів.