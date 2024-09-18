Зеленский сформировал состав украинской делегации на Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в работе 79 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 10 сентября открылась в Соединенных Штатах Америки в городе Нью-Йорк. Соответствующее распоряжение №99/2024-рп от 17 сентября обнародовано на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

Согласно документу, главой делегации назначен министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, заместителем главы делегации – постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

Также в состав делегации вошли заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, генеральный прокурор Андрей Костин, заместитель Руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, директор департамента международных организаций МИД Валентин Скуратовский.

Напомним, 10 сентября начала работу 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН под председательством бывшего премьер-министра Камеруна Филемона Яна.

В рамках ГА ООН в конце месяца состоятся саммит будущего и дебаты высокого уровня с участием глав государств и правительств.

Результатом саммита станет согласованный Пакт о будущем, направленный на укрепление глобального сотрудничества и адаптацию к текущим вызовам.