У Покровську залишаються 16 тисяч людей та майже 200 дітей – Донецька ОВА

У місті Покровськ Донецької області зараз залишається 16 тис. людей, з них 177 дітей. Евакуація триває. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, повідомляє Укрінформ.

«У місті Покровськ зараз залишається 16 тис. людей, з них 177 дітей. Понад 30 тис. людей виїхали і більше 3,5 тис. дітей виїхали. Я дякую людям, що вони бережуть себе та бережуть своїх близьких, тому що ворог кожного дня обстрілює всю Донецьку область, а також Покровськ з усіх наявних видів озброєння – і керовані авіабомби, і ствольна артилерія, і дрони» , - сказав очільник області.

Він ще раз наголосив, що людям потрібно якомога швидше залишити Покровськ.

Нагадаємо, Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ, майже щодня ворог убиває та травмує цивільних жителів, руйнує будинки, підприємства, енергетичні, газові та інші інфраструктурні об’єкти.

Донецька область має найбільшу протяжність лінії фронту - близько 300 км. Покровський напрямок на сьогодні «найгарячіший». У Покровську проходить примусова евакуація дітей з родинами.