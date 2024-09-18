В Покровске остаются 16 тысяч человек и почти 200 детей – Донецкая ОВА

В Покровске Донецкой области сейчас остается 16 тыс. человек, из них 177 детей. Эвакуация продолжается. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, сообщает Укринформ.

«В городе Покровск сейчас остается 16 тыс. человек, из них 177 детей. Более 30 тыс. человек уехали и более 3,5 тыс. детей уехали. Я благодарю людей, что они берегут себя и берегут своих близких, потому что враг каждый день обстреливает всю Донецкую область, а также Покровск из всех имеющихся видов вооружения – и управляемые авиабомбы, и ствольная артиллерия, и дроны» , - сказал глава области. ﻿

Он еще раз подчеркнул, что людям нужно как можно скорее покинуть Покровск.

Напомним, Донбасс находится под постоянными обстрелами российских войск, почти каждый день враг убивает и травмирует гражданских жителей, разрушает дома, предприятия, энергетические, газовые и другие инфраструктурные объекты.

Донецкая область имеет наибольшую протяженность линии фронта – около 300 км. Покровское направление на сегодняшний день «самое горячее». В Покровске проходит принудительная эвакуация детей с семьями.