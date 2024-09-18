За рік Україна через морський коридор транспортувала 70 млн тонн вантажів - Зеленський

За понад рік роботи українського експортного морського коридору було транспортовано вже 70 млн тонн вантажів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Радіо Свобода.

«З українських портів вийшли більш ніж 2500 суден. Порти Азії, Африки, Європи та Америки приймають наші, українські вантажі. Країни від Єгипту до Індонезії, від Тунісу і Лівії до Індії, від Алжиру до Китаю отримали наше, українське зерно» , – повідомив він.

За його словами, завдяки гуманітарній ініціативі «Зерно з України» в Ефіопії, Сомалі, Ємені та Судані мільйони людей отримали необхідне продовольство.

Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Після того Росія почала активно атакувати ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.

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