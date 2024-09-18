За год Украина через морской коридор транспортировала 70 млн тонн грузов - Зеленский

За год работы украинского экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 млн тонн грузов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Радио Свобода.

«Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши, украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира в Китай получили наше, украинское зерно» , – сообщил он.

По его словам, благодаря гуманитарной инициативе «Зерно из Украины» в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане миллионы людей получили необходимую пищу.

Экспортный коридор был организован после ухода России по Черноморской зерновой инициативе летом 2023 года. После этого Россия начала активно атаковать ракетами или дронами украинские порты, в том числе дунайские Рени и Измаил.

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