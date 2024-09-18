Появились спутниковые фото после удара по складам в Торопце

"Схеми" опублікували супутникові знімки складу з боєприпасами Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області після атаки українських дронів 18 вересня.﻿﻿ З посиланням на "Схеми", повідомляє Українська правда.

"У розпорядженні "Схем" є супутникові знімки Planet Labs, зроблені 18 вересня об 11:30 за київським часом. На них видно масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ" , - повідомили журналісти.

Знімок перед атакою 16 вересня t.me/cxemu

Знімок після атаки 18 вересня t.me/cxemu

В ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області.

За словами джерела, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Пожежа охопила ділянку шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

У 2018 році Міноборони РФ звітувало, що арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів відповідає найвищим світовим стандартам.