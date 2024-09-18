Появились спутниковые фото после удара по складам в Торопце
"Схемы" опубликовали спутниковые снимки склада с боеприпасами Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области после атаки украинских дронов 18 сентября. Со ссылкой на "Схемы"., сообщает Украинская правда.
"В распоряжении "Схем" есть спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 18 сентября в 11:30 по киевскому времени. На них видно масштабное задымление на территории воинской части №11777, которая отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ", - сообщили журналисты.
В ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО успешно атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области.
По словам источника, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.
После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Пожар охватил участок шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.
В 2018 году Минобороны РФ отчитывалось, что арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов соответствует самым высоким мировым стандартам.