Появились спутниковые фото после удара по складам в Торопце

"Схемы" опубликовали спутниковые снимки склада с боеприпасами Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области после атаки украинских дронов 18 сентября.﻿﻿ Со ссылкой на "Схемы".﻿, сообщает Украинская правда.

"В распоряжении "Схем" есть спутниковые снимки Planet Labs, сделанные 18 сентября в 11:30 по киевскому времени. На них видно масштабное задымление на территории воинской части №11777, которая отвечает за склад Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ" , - сообщили журналисты.

Снимок перед атакой 16 сентября t.me/cxemu

Снимок после атаки 18 сентября t.me/cxemu

В ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО успешно атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области.

По словам источника, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Пожар охватил участок шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

В 2018 году Минобороны РФ отчитывалось, что арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов соответствует самым высоким мировым стандартам.