Генсек НАТО не вірить у "червоні лінії" Путіна щодо далекобійних ударів по РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скептично ставиться до попередження російського лідера Володимира Путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати дальніх ударів у глиб Росії.﻿﻿ Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю The Times, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг зазначив, що в разі дозволу Україні бити по цілях у Росії далекобійними західними ракетами "неправильно говорити, що союзники НАТО стануть стороною конфлікту".

"Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку і постачають ракети, безпілотники до Росії, не стаючи при цьому безпосередньою стороною конфлікту" , – нагадав він.

Генсек Альянсу також відкинув попередження Путіна про те, що такий дозвіл буде червоною лінією, яка поставить Росію "у стан війни" з НАТО.

"Він (Путін. – Ред.) і раніше оголошував багато червоних ліній, і він не пішов на ескалацію, що також означало б безпосереднє залучення союзників по НАТО до конфлікту. Він не зробив цього, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі" , – вважає Столтенберг.

За його словами, Путін розуміє: ядерну війну не можна виграти і не слід вести, і в НАТО "неодноразово давали йому це зрозуміти".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи дискусії серед держав-членів стосовно далекобійних ударів України по російській території, підкреслив, що відповідне рішення кожен союзник має ухвалювати окремо.