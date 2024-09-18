Генсек НАТО не верит в "красные линии" Путина относительно дальнобойных ударов по РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг скептически относится к предупреждению российского лидера Владимира Путина на фоне дискуссий о разрешении Украине наносить дальние удары в глубь России.﻿ Об этом Столтенберг сказал в интервью The Times, сообщает Европейская правда.

Столтенберг отметил, что в случае разрешения Украине бить по целям в России дальнобойными западными ракетами "неправильно говорить, что союзники НАТО станут стороной конфликта".

"Северная Корея и Иран оказывают значительную военную поддержку и поставляют ракеты, беспилотники в Россию, не становясь при этом непосредственной стороной конфликта" , – напомнил он.

Генсек Альянса также отверг предупреждение Путина о том, что такое разрешение будет красной линией, которая поставит Россию "в состояние войны" с НАТО.

"Он (Путин. – Ред.) и раньше объявлял много красных линий, и он не пошел на эскалацию, что также означало бы непосредственное вовлечение союзников по НАТО в конфликт. Он не сделал этого, потому что осознает, что НАТО является сильнейшим военным альянсом в мире" , – считает Столтенберг.

По его словам, Путин понимает: ядерную войну нельзя выиграть и не следует вести, и в НАТО "неоднократно давали ему это понять".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя дискуссии среди государств-членов относительно дальнобойных ударов Украины по российской территории, подчеркнул, что соответствующее решение каждый союзник должен принимать отдельно.