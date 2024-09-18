ЄС оштрафує Угорщину на 200 млн євро через політику щодо біженців

Європейська комісія запускає спеціальну процедуру стягнення 200 мільйонів євро з Угорщини через те, що країна двічі не сплатила штраф за порушення процедури ЄС щодо надання притулку для біженців.З посиланням на Euronews.

За даними видання, Будапешт пропустив перший термін сплати штрафу наприкінці серпня, після цього Єврокомісія змушена була надіслати другий запит на платіж із кінцевим терміном 17 вересня.

Euronews додає, що через те, що другий запит був знову проігнорований, Єврокомісія запустила спеціальну процедуру стягнення коштів з Угорщини. У країни мають вирахувати штраф у розмірі 200 мільйонів євро з виділеної частки в бюджеті ЄС.

«Теоретично, можна розглянути будь-які платежі, ніщо не виключається, але, очевидно, це займе деякий час, нам потрібно визначити, що відбувається, і визначити платежі, які можуть покрити відповідний штраф» , — зазначив речник Єврокомісії.

За даними журналістів, країні також загрожує мільйон євро пені за кожен день, коли вони «продовжують нехтувати рішення Суду ЄС».

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана також має пояснити, які заходи, якщо вони були, були запроваджені для виконання рішення. Виконавча влада Єврокомісії вже надіслала перший платіжний запит для стягнення накопиченого штрафу — йдеться про 93 мільйони євро.