ЕС оштрафует Венгрию на 200 млн евро из-за политики в отношении беженцев

Европейская комиссия запускает специальную процедуру взыскания 200 миллионов евро с Венгрии из-за того, что страна дважды не оплатила штраф за нарушение процедуры ЕС по предоставлению убежища для беженцев.﻿ Со ссылкой на Euronews.

По данным издания, Будапешт пропустил первый срок уплаты штрафа в конце августа, после этого Еврокомиссия вынуждена была отправить второй запрос на платеж с конечным сроком 17 сентября.

Euronews добавляет, что из-за того, что второй запрос был снова проигнорирован, Еврокомиссия запустила специальную процедуру взыскания средств с Венгрии. У страны должны вычесть штраф в размере 200 миллионов евро из выделенной доли в бюджете ЕС.

«Теоретически, можно рассмотреть любые платежи, ничто не исключается, но, очевидно, это займет некоторое время, нам нужно определить, что происходит, и определить платежи, которые могут покрыть соответствующий штраф» , — отметил представитель Еврокомиссии.

По данным журналистов, стране также грозит миллион евро пени за каждый день, когда они «продолжают пренебрегать решения Суда ЕС».

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана также должно объяснить, какие меры, если они были, были введены для выполнения решения. Исполнительная власть Еврокомиссии уже направила первый платежный запрос для взыскания накопленного штрафа — речь идет о 93 миллионах евро.

Венгрия заняла жесткую позицию в отношении мигрантов, которые спасались от войны в Сирии, и внесла изменения в свою систему предоставления убежища. На южных границах с Сербией и Хорватией установили ограждения с колючей проволокой, на границе с Сербией также появились транзитные зоны для содержания просителей убежища.