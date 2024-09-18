У РФ звільнятимуть від суду за участь у війні проти України

Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт який передбачає, що підсудних росіян можуть звільнити від кримінального переслідування, якщо вони підпишуть контракт для війни проти України, повідомляє Радіо Свобода.

Також схвалено законопроєкт, згідно з яким підсудні можуть укладати контракти з російською армією в період мобілізації або воєнного стану.

У разі ухвалення закону буде внесено зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів – запобіжний захід, обраний щодо того, хто уклав контракт, буде скасовуватися. При цьому, якщо у справі проходять кілька осіб, то щодо тих, хто не став укладати контракт, судове провадження буде продовжено.

Наразі можливістю звільнитися від відповідальності, підписавши контракт, володіють ті, хто перебуває під слідством, але їхні справи ще не передані до суду, або ті, хто вже засуджений.

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