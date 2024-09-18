В РФ будут освобождать от суда за участие в войне против Украины

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий, что подсудимых россиян могут освободить от уголовного преследования, если они подпишут контракт для войны против Украины, сообщает Радио Свобода.

Также одобрен законопроект, согласно которому подсудимые могут заключать контракты с российской армией в период мобилизации или военного положения.

В случае принятия закона будут внесены изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы – мера пресечения, избранная в отношении заключившего контракт, будет отменена. При этом если по делу проходят несколько человек, то в отношении тех, кто не стал заключать контракт, судебное производство будет продлено.

Теперь возможностью освободиться от ответственности, подписав контракт, обладают те, кто находится под следствием, но их дела еще не переданы в суд, или те, кто уже осужден.

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