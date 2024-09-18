Зеленський подякував всім залученим до знищення складів у Торопцю

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський подякував усім хто був залучений до знищення великого складу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці Тверської області Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу подякувати сьогодні нашим воїнам, які забезпечують нашу, українську далекобійність. Дуже важливий результат є за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто задіяний. Така влучність, що надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій – дякую!" , - сказав Зеленський.