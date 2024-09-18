Зеленский поблагодарил всех причастных к уничтожению складов в Торопце

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к уничтожению большого склада Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Торопце Тверской области России, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу поблагодарить сегодня наших воинов, которые обеспечивают нашу, украинскую дальнобойность. Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто задействован. Такая вдохновляющая меткость. Наши специальные службы: Служба безопасности, ГУР, Силы специальных операций - спасибо!" , - сказал Зеленский.