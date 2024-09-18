Зеленський заявив, що план перемоги України повністю готовий

Президент Володимир Зеленський повністю підготувала план перемоги України у війні з Росією﻿. Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.

"Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти визначені, є необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано.