Зеленський заявив, що план перемоги України повністю готовий
Президент Володимир Зеленський повністю підготувала план перемоги України у війні з Росією. Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.
"Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги – усі пункти, усі ключові акценти визначені, є необхідні додатки з деталями до плану. Все опрацьовано.
Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап", — зазначив він.