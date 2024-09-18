Зеленский заявил, что план победы Украины полностью готов

Президент Владимир Зеленский полностью подготовила план победы Украины в войне с Россией﻿. Об этом глава государства сказал в своем видеообращении, сообщает Деловая столица.

"Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы – все пункты, все ключевые акценты определены, есть необходимые приложения с деталями к плану. Все проработано.