Глава МЗС Сибіга зустрівся з Фіцо у Братиславі

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Зустріч відбулась 18 вересня у Братиславі. З посиланням на МЗС України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим прем’єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем" , - розповів глава МЗС.

За словами Сибіги, вони з Фіцо обговорили шляхи розвитку відносин України та Словаччини у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди.