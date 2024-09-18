Глава МИД Сибига встретился с Фицо в Братиславе
Глава МИД Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча прошла 18 сентября в Братиславе. Со ссылкой на МИД Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Сегодня в Братиславе у меня была честь быть принятым премьер-министром Робертом Фицо в развитие их тесного диалога с премьер-министром Денисом Шмигалем", - рассказал глава МИД.
По словам Сибиги, они с Фицо обсудили пути развития отношений Украины и Словакии в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды.