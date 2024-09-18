Міністр оборони Ізраїлю прокоментував масові вибухи гаджетів у Лівані

У середу, 18 вересня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок «нової ери» у військових діях Ізраїлю після того, як у Лівані протягом двох днів вибухали заміновані пристрої, які належать Хезболлі.﻿ З посиланням на CNN, повідомляє Новое время.

Він також додав, що центр ваги війни переміщується на північ.

«Армія оборони Ізраїлю домоглася чудових результатів разом із Шин Бет, разом із Моссадом, усіма органами і всіма структурами, і результати дуже вражаючі» , — сказав Галлант.

Телеканал зазначає, що його коментарі стали «першим явним визнанням» ізраїльською офіційною особою того, що сили безпеки Ізраїлю стояли за операцією, під час якої по всьому Лівану вибухнули тисячі пейджерів.