Министр обороны Израиля прокомментировал массовые взрывы гаджетов в Ливане
В среду, 18 сентября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале «новой эры» в военных действиях Израиля после того, как в Ливане в течение двух дней взрывались заминированные устройства, принадлежащие Хезболли. Со ссылкой на CNN, сообщает Новое время.
Он также добавил, что центр тяжести войны перемещается на север.
«Армия обороны Израиля добилась превосходных результатов вместе с Шин Бет, вместе с Моссадом, всеми органами и всеми структурами, и результаты очень впечатляющие», — сказал Галлант.
Телеканал отмечает, что его комментарии стали «первым явным признанием» израильским официальным лицом того, что силы безопасности Израиля стояли за операцией, в ходе которой по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров.
«Я понимаю, что мы находимся в начале новой эры в этой войне, и нам нужно адаптироваться. Это касается всех, особенно тех, кто находится в воздухе или контролирует то, что находится в воздухе. Поскольку позиция здесь сильнее, это не ХАМАС, это что-то другое, и нам нужно как следует подготовиться к этому вопросу, принять это во внимание», — отметил он.