Генасамблея ООН вимагає від Ізраїлю залишити палестинські території

Генеральна асамблея ООН переважною більшістю у середу, 18 вересня, підтримала резолюцію, згідно з якою Ізраїль має залишити окуповані території. Про це пише The Guardian, повідомляє Новое время.

Як сказано у повідомленні, голосування відбулося після рішення Міжнародного суду ООН. Зокрема, у суді закликали Ізраїль припинити «незаконну присутність на окупованій території Палестини якнайшвидше та негайно припинити там будь-яку діяльність».

Резолюцію підтримали 124 голосами, 43 країни утрималися, проти голосували 14. Утрималися від голосування, зокрема, Велика Британія та Австралія, а також Україна, США голосували проти.

The Guardian додає, що в ООН часто критикують Ізраїль. Там ухвалили вже дві резолюції з 7 жовтня 2023 року. Прийнятий 18 вересня документ є «першою з 1982 року резолюцією, яка виступає за санкції проти Ізраїлю».

«Це також перша резолюція, подана Палестиною після того, як у травні Генеральна Асамблея ООН 143 голосами проголосувала за підвищення статусу Палестини як спостерігача в ООН, надавши палестинській делегації право подавати резолюції» , — сказано у повідомленні.

The Guardian також додає, що голосування Генасамблеї не має законної сили, тому в Ізраїлі, швидше за все, заявлять, що ООН є упередженою щодо їхньої країни.

19 липня суд ООН постановив, що будівництво і розширення ізраїльських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі порушує міжнародне право.

Ізраїль захопив Західний Берег річки Йордан, Східний Єрусалим і сектор Гази під час близькосхідної війни 1967 року. Палестинці прагнуть створити незалежну державу в усіх трьох регіонах.

Ізраїль вважає Західний берег спірною територією, майбутнє якої має вирішуватися під час переговорів і переселив туди населення в поселеннях, щоб зміцнити свою владу. Він також анексував Східний Єрусалим. З Гази Ізраїль пішов у 2005 році, але продовжував блокаду території після того, як ХАМАС прийшов до влади у 2007 році.

Міжнародна спільнота зазвичай вважає всі три райони окупованою територією.