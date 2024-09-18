Генассамблея ООН требует от Израиля покинуть палестинские территории

Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством в среду, 18 сентября, поддержала резолюцию, согласно которой Израиль должен покинуть оккупированные территории. Об этом пишет The Guardian, сообщает Новое время.

Как сказано в сообщении, голосование состоялось после решения Международного суда ООН. В частности, в суде призвали Израиль прекратить «незаконное присутствие на оккупированной территории Палестины как можно быстрее и немедленно прекратить там любую деятельность».

Резолюцию поддержали 124 голосами, 43 страны воздержались, против голосовали 14. Воздержались от голосования, в частности, Великобритания и Австралия, а также Украина, США голосовали против.

The Guardian добавляет, что в ООН часто критикуют Израиль. Там приняли уже две резолюции с 7 октября 2023 года. Принятый 18 сентября документ является «первой с 1982 года резолюцией, которая выступает за санкции против Израиля».

«Это также первая резолюция, поданная Палестиной после того, как в мае Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами проголосовала за повышение статуса Палестины как наблюдателя в ООН, предоставив палестинской делегации право подавать резолюции» , — сказано в сообщении.

The Guardian также добавляет, что голосование Генассамблеи не имеет законной силы, поэтому в Израиле, скорее всего, заявят, что ООН является предвзятой по отношению к их стране.

19 июля суд ООН постановил, что строительство и расширение израильских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право.

Израиль захватил Западный Берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа во время ближневосточной войны 1967 года. Палестинцы стремятся создать независимое государство во всех трех регионах.

Израиль считает Западный берег спорной территорией, будущее которой должно решаться в ходе переговоров, и переселил туда население в поселениях, чтобы укрепить свою власть. Он также аннексировал Восточный Иерусалим. Из Газы Израиль ушел в 2005 году, но продолжал блокаду территории после того, как ХАМАС пришел к власти в 2007 году.

Международное сообщество обычно считает все три района оккупированной территорией.