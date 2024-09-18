ЗСУ відрізали росіян від логістики біля Липців - ОТУВ Харків

У районі Липців Харківської області Сили оборони зміцнили свої позиції, що змусило противника перейти в оборону і залишитися без логістичних постачань. Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків Віталій Саранцев в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

За його словами, найскладніша ситуація в Харківській області зберігається у Вовчанську, де постійно тривають бойові дії. Противник регулярно намагається просуватися в різних частинах міста.

Саранцев зазначив, що в районі Липці-Глибоке спостерігається певне затишшя з боку противника, проте це не свідчить про його відмову від своїх планів. Росіяни укріплюють свої позиції, проводять фортифікаційні роботи, залучають додатковий особовий склад і намагаються організувати логістичне забезпечення.

Проте на цьому напрямку у противника виникають проблеми, оскільки українські сили посилили свою діяльність, що ускладнює логістичне забезпечення передових позицій ворога, зазначив Саранцев.

За його словами, в районі Липців ворог зібрав піхотні підрозділи для штурмових, наступальних дій.

Речник ОТУ Харків підтвердив випадки отруєнь окупантів внаслідок проблем з логістикою.

«Протягом кількох днів особовий склад противника, який перебуває на передових позиціях, не отримує ні провіанту, ні води. Через що змушений переходити на „підножний корм“. Вони вимушені пити воду з струмків або з колодязів» , — заявив Саранцев.

18 вересня в ОТУ Харків повідомили, що на Харківському напрямку зафіксували масові випадки отруєнь серед російських окупантів. Причиною є низька якість харчів та питної води.