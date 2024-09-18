ВСУ отрезали россиян от логистики возле Липцев - ОТГВ Харьков

В районе Липцев Харьковской области Силы обороны укрепили свои позиции, что вынудило противника перейти в оборону и остаться без логистических поставок. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск Харьков Виталий Саранцев в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

По его словам, самая сложная ситуация в Харьковской области сохраняется в Волчанске, где постоянно продолжаются боевые действия. Противник регулярно пытается продвигаться в разных частях города.

Саранцев отметил, что в районе Липцы-Глубокое наблюдается определенное затишье со стороны противника, однако это не свидетельствует о его отказе от своих планов. Россияне укрепляют свои позиции, проводят фортификационные работы, привлекают дополнительный личный состав и пытаются организовать логистическое обеспечение.

Однако на этом направлении у противника возникают проблемы, поскольку украинские силы усилили свою деятельность, что затрудняет логистическое обеспечение передовых позиций врага, отметил Саранцев.

По его словам, в районе Липцов враг собрал пехотные подразделения для штурмовых, наступательных действий.

Представитель ОТГВ Харьков подтвердил случаи отравлений оккупантов вследствие проблем с логистикой.

«В течение нескольких дней личный состав противника, который находится на передовых позициях, не получает ни провианта, ни воды. Из-за чего вынужден переходить на „подножный корм“. Они вынуждены пить воду из ручьев или из колодцев» , — заявил Саранцев.

18 сентября в ОТГВ Харьков сообщили, что на Харьковском направлении зафиксировали массовые случаи отравлений среди российских оккупантов. Причиной является низкое качество продуктов и питьевой воды.