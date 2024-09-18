Сибіга запропонував Словаччині підписати з Україною безпекову угоду

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати двосторонню безпекову угоду з Україною, повідомляє Укрінформ.

Про це глава української дипломатії сказав на пресконференції за підсумками переговорів зі словацьким колегою Юраєм Бланаром і Премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Братиславі.

Сибіга поінформував, що сторони обговорили сьогодні Формулу миру Президента України Володимира Зеленського як єдиний і безальтернативний шлях до всеосяжного, справедливого та тривкого миру, а також внесок Словаччини в його реалізацію.

«Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди. Ми вже уклали 26 таких угод з країнами-партнерами» , - сказав очільник МЗС.

Він подякував Словаччині за тверду підтримку України на шляху до вступу в Європейський Союз.

«Україна в складі Євросоюзу - у спільних інтересах для Києва та Братислави…Я також переконаний, що членство України в НАТО - в інтересах обох наших країн і всієї Європи, адже вестиме до тривкого миру і міцної безпеки. Розраховуємо на підтримку Братислави» , - зазначив Сибіга.

Глава української дипломатії також висловив сподівання на подальшу активну участь словацьких компаній у спільних оборонно-промислових проєктах в Україні.