Сибига предложил Словакии подписать с Украиной соглашение по безопасности
Министр иностранных дел Андрей Сибига предложил Словакии подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, сообщает Укринформ.
Об этом глава украинской дипломатии сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со словацким коллегой Юрием Бланаром и Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе.
Сибига проинформировал, что стороны обсудили сегодня Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского как единственный и безальтернативный путь во всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, а также вклад Словакии в его реализацию.
«Обратился также к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины и подписании двустороннего соглашения о безопасности. Мы уже заключили 26 таких соглашений со странами-партнерами», - сказал глава МИД.
Он поблагодарил Словакию за твердую поддержку Украины на пути вступления в Европейский Союз.
«Украина в составе Евросоюза – в общих интересах для Киева и Братиславы… Я также убежден, что членство Украины в НАТО – в интересах обеих наших стран и всей Европы, ведь будет вести к прочному миру и крепкой безопасности. Рассчитываем на поддержку Братиславы», - отметил Сибига.
Глава украинской дипломатии также выразил надежду на дальнейшее участие словацких компаний в совместных оборонно-промышленных проектах в Украине.
«Это взаимовыгодное сотрудничество, которое уже показало свою результативность. Приглашаем словацкий бизнес приходить и работать у нас в стране, а также активно участвовать в восстановлении Украины», - призвал министр.