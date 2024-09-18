Сибига предложил Словакии подписать с Украиной соглашение по безопасности

Министр иностранных дел Андрей Сибига предложил Словакии подписать двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, сообщает Укринформ.

Об этом глава украинской дипломатии сказал на пресс-конференции по итогам переговоров со словацким коллегой Юрием Бланаром и Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе.

Сибига проинформировал, что стороны обсудили сегодня Формулу мира Президента Украины Владимира Зеленского как единственный и безальтернативный путь во всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, а также вклад Словакии в его реализацию.

«Обратился также к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины и подписании двустороннего соглашения о безопасности. Мы уже заключили 26 таких соглашений со странами-партнерами» , - сказал глава МИД.

Он поблагодарил Словакию за твердую поддержку Украины на пути вступления в Европейский Союз.

«Украина в составе Евросоюза – в общих интересах для Киева и Братиславы… Я также убежден, что членство Украины в НАТО – в интересах обеих наших стран и всей Европы, ведь будет вести к прочному миру и крепкой безопасности. Рассчитываем на поддержку Братиславы» , - отметил Сибига.

Глава украинской дипломатии также выразил надежду на дальнейшее участие словацких компаний в совместных оборонно-промышленных проектах в Украине.