Ізраїльські винищувачі вдарили по оперативниках "Хезболли" у Лівані
У середу, 18 вересня, ізраїльські винищувачі вдарили по будівлях на півдні Лівану, де перебували оперативники "Хезболли". Про це повідомили в армії оборони Ізраїлю, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
Зазначається, що удари було завдано по району Джеббайн на півдні Лівану. Окремі авіаудари були завдані по ракетній установці та іншим будівлям, які використовували терористи у Халті, Кафр-Кілі, Одайсе та Чамі.
Ізраїльська армія оприлюднила кадри ударів.
Крім того, за даними ЦАХАЛу, ввечері у середу в районі гори Хермон були випущені близько 10 ракет, які вразили відкриті території.
Впродовж 18 вересня з Лівану по північних районах Ізраїлю випустили понад 40 ракет.
Загострення між Ізраїлем та Ліваном
З осені минулого року, коли почалася війна між у Секторі Газа, бойовики угруповання "Хезболла" регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю. Ізраїльтяни атакують об'єкти ісламістів у відповідь.
Так, нещодавно ЦАХАЛ атакувала завод з виробництва зброї і командний центр угруповання в Лівані.
17 та 18 вересня у Лівані масово вибухали пейджери, мобільні телефони та інші пристрої зв'язку людей, причетних до "Хезболли".
Ізраїль офіційно заявив про початок військової операції на півдні Лівану.