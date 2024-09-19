Ізраїльські винищувачі вдарили по оперативниках "Хезболли" у Лівані

У середу, 18 вересня, ізраїльські винищувачі вдарили по будівлях на півдні Лівану, де перебували оперативники "Хезболли".﻿ Про це повідомили в армії оборони Ізраїлю, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що удари було завдано по району Джеббайн на півдні Лівану. Окремі авіаудари були завдані по ракетній установці та іншим будівлям, які використовували терористи у Халті, Кафр-Кілі, Одайсе та Чамі.

Ізраїльська армія оприлюднила кадри ударів.

כוחות אוגדה 146 זיהו מוקדם יותר היום מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה פועלים במספר מבנים צבאיים של הארגון במרחב אל ג'יבין שבדרום לבנון. בסגירת מעגל מהאוויר, מטוסי קרב תקפו את המבנים בהם פעלו המחבלים>> pic.twitter.com/TsD6f1syI4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 18, 2024

Крім того, за даними ЦАХАЛу, ввечері у середу в районі гори Хермон були випущені близько 10 ракет, які вразили відкриті території.

Впродовж 18 вересня з Лівану по північних районах Ізраїлю випустили понад 40 ракет.

Загострення між Ізраїлем та Ліваном

З осені минулого року, коли почалася війна між у Секторі Газа, бойовики угруповання "Хезболла" регулярно обстрілюють північні райони Ізраїлю. Ізраїльтяни атакують об'єкти ісламістів у відповідь.

Так, нещодавно ЦАХАЛ атакувала завод з виробництва зброї і командний центр угруповання в Лівані.

17 та 18 вересня у Лівані масово вибухали пейджери, мобільні телефони та інші пристрої зв'язку людей, причетних до "Хезболли".

Ізраїль офіційно заявив про початок військової операції на півдні Лівану.