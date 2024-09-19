Израильские истребители ударили по оперативникам "Хезболлы" в Ливане
В среду, 18 сентября, израильские истребители ударили по зданиям на юге Ливана, где находились оперативники "Хезболлы". Об этом сообщили в армии обороны Израиля, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Отмечается, что удары были нанесены по району Джеббайн на юге Ливана. Отдельные авиаудары были нанесены по ракетной установке и другим зданиям, которые использовали террористы в Халте, Кафр-Кили, Одайсе и Чами.
Израильская армия обнародовал кадры ударов.
Кроме того, по данным ЦАХАЛа, вечером в среду в районе горы Хермон было выпущено около 10 ракет, которые поразили открытые территории.
В течение 18 сентября из Ливана по северным районам Израиля выпустили более 40 ракет.
Обострение между Израилем и Ливаном
С осени прошлого года, когда началась война между в Секторе Газа, боевики группировки "Хезболла" регулярно обстреливают северные районы Израиля. Израильтяне атакуют объекты исламистов в ответ.
Так, недавно ЦАХАЛ атаковала завод по производству оружия и командный центр группировки в Ливане.
17 и 18 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры, мобильные телефоны и другие устройства связи людей, причастных к "Хезболле".
Израиль официально заявил о начале военной операции на юге Ливана.