Израильские истребители ударили по оперативникам "Хезболлы" в Ливане

В среду, 18 сентября, израильские истребители ударили по зданиям на юге Ливана, где находились оперативники "Хезболлы".﻿ Об этом сообщили в армии обороны Израиля, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что удары были нанесены по району Джеббайн на юге Ливана. Отдельные авиаудары были нанесены по ракетной установке и другим зданиям, которые использовали террористы в Халте, Кафр-Кили, Одайсе и Чами.

Израильская армия обнародовал кадры ударов.

כוחות אוגדה 146 זיהו מוקדם יותר היום מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה פועלים במספר מבנים צבאיים של הארגון במרחב אל ג'יבין שבדרום לבנון. בסגירת מעגל מהאוויר, מטוסי קרב תקפו את המבנים בהם פעלו המחבלים>> pic.twitter.com/TsD6f1syI4 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 18, 2024

Кроме того, по данным ЦАХАЛа, вечером в среду в районе горы Хермон было выпущено около 10 ракет, которые поразили открытые территории.

В течение 18 сентября из Ливана по северным районам Израиля выпустили более 40 ракет.

Обострение между Израилем и Ливаном

С осени прошлого года, когда началась война между в Секторе Газа, боевики группировки "Хезболла" регулярно обстреливают северные районы Израиля. Израильтяне атакуют объекты исламистов в ответ.

Так, недавно ЦАХАЛ атаковала завод по производству оружия и командный центр группировки в Ливане.

17 и 18 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры, мобильные телефоны и другие устройства связи людей, причастных к "Хезболле".

Израиль официально заявил о начале военной операции на юге Ливана.