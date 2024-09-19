Гарріс планує зустріч із Зеленським наступного тижня – Bloomberg

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.﻿﻿ Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Українська правда.

За інформацією співрозмовників видання, Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня Генасамблеї ООН, яка відбудеться з 24 по 30 вересня.

Нагадаємо, 18 вересня кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що може провести зустріч з Зеленським наступного тижня, коли той прибуде на засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський заявив, що хоче представити мирний план Байдену,Гарріс і Трампу.

Президент України ще наприкінці серпня заявив, що у вересні в дні Генасамблеї ООН він може провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН у Нью Йорку 25 вересня.