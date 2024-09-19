Харрис планирует встречу с Зеленским на следующей неделе – Bloomberg

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе.﻿﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

По информации собеседников издания, Зеленский также хочет встретиться с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях недели Генассамблеи ООН, которая состоится с 24 по 30 сентября.

Напомним, 18 сентября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским на следующей неделе, когда тот прибудет на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский заявил, что хочет представить мирный план Байдену, Харрис и Трампу.

Президент Украины еще в конце августа заявил, что в сентябре в дни Генассамблеи ООН он может провести встречу с Байденом.

Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября.