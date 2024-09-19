Курс валют НБУ на 19 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 18 вересня зріс на 4 коп. до 41.4508 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 46.1099 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 54.7648 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 49.1240 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.8001 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.450 800
|EUR
|Євро
|46.109 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.764 800
|CHF
|Швейцарський франк
|49,124 000
|PLN
|Польський злотий
|10.800 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.