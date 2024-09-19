Курс валют НБУ на 19 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 вересня зріс на 4 коп. до 41.4508 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 46.1099 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 54.7648 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 49.1240 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.8001 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.450 800 EUR Євро 46.109 900 GBP Фунт стерлінгів 54.764 800 CHF Швейцарський франк 49,124 000 PLN Польський злотий 10.800 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.