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Курс валют НБУ на 19 вересня

Курс валют НБУ на 19 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 19 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 вересня зріс на 4 коп. до 41.4508 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 46.1099 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 54.7648 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 49.1240 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 1 коп. до 10.8001 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.450 800 +0.0408
EUR Євро 46.109 900 --0.0146
GBP Фунт стерлінгів 54.764 800 +0.0125
CHF Швейцарський франк 49,124 000 +0.0775
PLN Польський злотий 10.800 100 --0.0108

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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