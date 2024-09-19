Курс валют НБУ на 19 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 сентября, вырос на 4 коп до 41.4508 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 46.1099 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 54.7648 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 49.1240 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.8001 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.450 800 EUR Евро 46.109 900 GBP Фунт стерлингов 54.764 800 CHF Швейцарский франк 49.124 000 PLN Польский злотый 10.800 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.