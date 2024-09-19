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Курс валют НБУ на 19 сентября

Курс валют НБУ на 19 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 сентября, вырос на 4 коп до 41.4508 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 46.1099 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 54.7648 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 49.1240 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.8001 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.450800 +0.0408
EUR Евро 46.109900 --0.0146
GBP Фунт стерлингов 54.764800 +0.0125
CHF Швейцарский франк 49.124000 +0.0775
PLN Польский злотый 10.800100 --0.0108

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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