Курс валют НБУ на 19 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 19 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 сентября, вырос на 4 коп до 41.4508 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 46.1099 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 54.7648 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 49.1240 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 10.8001 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.450800
|EUR
|Евро
|46.109900
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.764800
|CHF
|Швейцарский франк
|49.124000
|PLN
|Польский злотый
|10.800100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.