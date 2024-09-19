Уночі ППО збила всі "Шахеди" та одну ракету – Повітряні сили

У ніч на 19 вересня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та кількома ракетами. Сили ППО збили всі 42 "Шахеди", а також керовану авіаракету Х-59/69.

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Шахеди" окупанти запустили з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ).

Також росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

"В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА! Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.