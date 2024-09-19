Ночью ПВО сбила все "Шахеды" и одну ракету – Воздушные силы

В ночь на 19 сентября российские войска ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и несколькими ракетами. Силы ПВО сбили все 42 "Шахеда", а также управляемую авиаракету Х-59/69.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Шахеды" оккупанты запустили из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

Также россияне ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА! Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.