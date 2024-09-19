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Генштаб оновив дані про втрати російських військ за минулу добу

Генштаб оновив дані про втрати російських військ за минулу добу
Фото: wikimedia.org

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 130 російських окупантів та півтори сотні одиниць ворожої техніки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 638 140 (+1 130) осіб,
  • танків – 8 705 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 17 093 (+13) од,
  • артилерійських систем – 18 177 (+23) од,
  • РСЗВ – 1189 (+1) од,
  • засобів ППО – 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 417 (+63) од,
  • крилатих ракет – 2 592 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 839 (+55) од,
  • спеціальної техніки – 3 109 (+0) од.

Дані уточнюються.

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